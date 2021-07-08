Ученые обнаружили, когда именно в галактиках-спутниках начинают создаваться звезды: исследование

Процесс звездообразования всегда интересовал астрономов. Откуда берется материал, какие процессы происходят при рождении звезды, как взаимодействуют новосозданные звезды, какова роль темной материи? На многие вопросы ученые нашли ответ, на некоторые – нет. Теперь ученые, вероятно, узнали когда в галактиках-спутниках начинают образовываться новые звезды.

Большинство ученых считали, что как только галактика-спутник пройдет близко от своей материнской галактики, которая имеет гораздо большую массу, то процессы звездообразования в ней прекратятся, ведь большая галактика "вытянет" из нее газ, оставив ее без материала, необходимого для образования новых звезд. И команда ученых из Испании и Канады доказывают, что это не так с точностью до наоборот – звезды начнут образовываться после близкого прохода у материнской галактики.

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Моделируемое изображение Местной группы: слева – темная материя; справа – распространение газа / Фото Phys.org

Открытие международной команды ученых

Ученые использовали сложное компьютерное гидродинамическое моделирование всей Местной группы галактик, включая Млечный Путь, галактику Андромеды и соответствующие галактики-спутники. Моделирование происходило в рамках проекта Constrained Local UniversE (CLUES).

Оказалось, что в большинстве случаев газ спутника таки всасывается материнской галактикой через гравитационное воздействие. Но в 25% случаев процесс звездообразования в галактиках-сателлитах усиливался, а не исчезал. В дополнение, пики звездообразования приходятся именно на моменты прохождения спутником перицентра – точки орбиты, ближайшей к центру масс, а следовательно, и к материнской галактике.

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Причина феномена

Исследователи определили две ключевые особенности звездообразования в небольших карликовых галактиках, которые являются спутниками больших галактик:

Спутник должен приближаться к материнской галактике с большим запасом холодного газа и "подойти" на минимальное расстояние. Расстояние должно быть не слишком маленьким, чтобы звезды могли образовываться в процессе сжатия газа. Напротив, галактики, которые проходят очень близко к материнской галактике или к галактике с невысоким содержанием газа, лишаются своего газа и теряют возможность образования новых звезд.

Но это еще не все. Моделирование показывает, что звездообразование происходит не только в спутнике.

Прохождение спутниками перицентра также соответствует пикам звездообразования в их материнских галактиках, что свидетельствует о том, что этот механизм работает и для спутников, и для больших галактик. Это согласуется с недавними исследованиями истории образования звезд в нашей Галактике, Млечном Пути,

– рассказывает руководитель исследования астрофизик Arianna Di Cintio.

Это открытие прольет свет на процессы звездообразования, которые наблюдаются в карликовых галактиках Местной группы, таких как карликовая галактика PGC 19441 или карликовая галактика в созвездии Печь. Это также требует пересмотра старых теоретических моделей, используемых для объяснения образования звезд в карликовых галактиках.