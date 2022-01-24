В карликовой галактике обнаружили черную дыру, которая рождает молодые звезды

Оказалось, что черные дыры могут не только уничтожать светила, но и способствовать их зарождению. Конкретно за таким процессом смогли следить астрономы в одной из карликовых галактик.

Ученые уже давно обнаружили, что в центре большинства (если не всех) галактик расположены сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы и даже миллиарды раз превосходит массу Солнца. Так и в центре нашей галактики Млечный путь расположена черная дыра Стрелец A*, масса которой составляет 4,5 миллиона масс Солнца.

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Неоднократно астрономам приходилось наблюдать, как похожие черные дыры уничтожают звезды. Однако сейчас ученые смогли зафиксировать не совсем привычное явление – сверхмассивную черную дыру, генерирующую мощные выбросы, подпитывающие плотные скопления вещества. Именно в таких скоплениях и зарождаются звезды. В первый раз подобный процесс был зафиксирован в карликовой галактике.

Почему это особый процесс

Карликовые галактики аналогичны молодым, которые начали появляться вскоре после зарождения Вселенной, поэтому изучение сверхмассивных черных дыр в их центре может ответить на некоторые вопросы формирования звезд на ранних этапах мироздания.

Объектом исследования научных сотрудников Университета Монтаны стала галактика Henize 2-10, расположенная в 34 миллионах световых лет от Земли – она наблюдается в южном созвездии Пиксид.

Согласно недавним оценкам, ее масса примерно в 10 миллиардов раз превышает массу Солнца – для сравнения, галактика Млечный путь превышает эту величину в 1,5 триллиона раз. Десять лет назад одна из авторов исследования Эми Рейнс обнаружила в Henize 2-10 источник радиочастотного и рентгеновского излучения и предположила, что ядром карликовой галактики является черная дыра примерно в 3 миллиона масс Солнца. Другие астрономы тогда признали источником излучения сверхновую.

Новое исследование и новые данные

В ходе нового этапа исследования ученые решили изучить газовый отросток из ядра галактики, длина которого составляет 490 световых лет: ионизированный газ, обладающий электрическим зарядом, движется со скоростью 1,8 миллиона км/ч, и этот поток вливается в яркий "звездный питомник" на расстоянии около 230 световых лет от ядра галактики.

В этой области ученые обнаружили скопление молодых звезд возрастом около 4 миллионов лет при массе в 100 000 раз больше солнечной. Проанализировав снимки высокого разрешения, полученные телескопом Хаббл, ученые обнаружили штопорообразные колебания газового потока.

Согласно компьютерным моделям, такая картина может возникать из-за прецессии (вращательных колебаний оси) черной дыры – остатки сверхновой ее дать не могли.

Галактика Henize 2-10 с областью звездообразования / Фото NASA, ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI)

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Уникальность исследования, по словам авторов, заключается в том, что образование звезд, усиленное черными дырами, пока наблюдалось только в больших галактиках. Ученые заявили, что хотели бы исследовать другие карликовые галактики с подобными процессами, но это очень тяжело из-за их малого количества и сложности наблюдений. Ситуация может улучшиться после полного ввода в эксплуатацию нового телескопа Джеймса Уэбба.