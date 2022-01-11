Карликовая галактика Mrk 462 содержит всего лишь несколько сотен миллионов звезд, что делает ее очень маленькой по сравнению, например, с Млечным путем. Черные дыры в таких относительно небольших звездных скоплениях отыскать трудно, ведь они в основном очень малы и не взаимодействуют с окружающими объектами. Но в Mrk 462 находится сверхмассивная черная дыра, которая, возможно, поможет нам понять, почему она такая массивная.

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Карликовая галактика Mrk 462: смотрите видео

Сверхмассивная черная дыра в карликовой галактике Mrk 462

Открытие сверхмассивной черной дыры (СМЧД) в карликовой галактике – это один из первых подобных случаев. Ее масса составляет 200 тысяч масс Солнца, что делает ее одной из самых маленьких компактных объектов среди "одноклассников". Обнаружить черную дыру в Mrk 462 удалось благодаря мощному рентгеновскому излучению – именно его и заметили на данных из космической рентгеновской обсерватории "Чандра" (Chandra X-ray).

Вероятно, сверхмассивный компактный объект покрыт облаком межзвездного газа, который, взаимодействуя с черной дырой, продуцирует рентгеновские волны. Такое открытие может свидетельствовать, что во многих карликовых галактиках есть подобные объекты. А это уже поможет определить, откуда берется масса для роста черных дыр. Это чрезвычайно важно, ведь некоторые СМЧД могут иметь массу в один миллиард масс Солнца. И достигли они такой отметки чрезвычайно быстро – всего лишь через миллиард лет после образования Вселенной.

Существует теория, что в начале существования Вселенной, она была наполнена множеством черных дыр с небольшой массой. Они сливались, образуя все более массивные компактные объекты.

Другая теория гласит, что СМЧД получили массу вследствие коллапса гало из темной материи.

Также существует теория, что всему виной коллапс гигантских газовых скоплений.

Чтобы там ни было, но исследование сверхмассивных черных дыр в карликовых галактиках поможет отыскать ответ на этот давний вопрос.