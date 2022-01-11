Карликовая галактика Mrk 462 содержит всего лишь несколько сотен миллионов звезд, что делает ее очень маленькой по сравнению, например, с Млечным путем. Черные дыры в таких относительно небольших звездных скоплениях отыскать трудно, ведь они в основном очень малы и не взаимодействуют с окружающими объектами. Но в Mrk 462 находится сверхмассивная черная дыра, которая, возможно, поможет нам понять, почему она такая массивная.
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Карликовая галактика Mrk 462: смотрите видео
Сверхмассивная черная дыра в карликовой галактике Mrk 462
Открытие сверхмассивной черной дыры (СМЧД) в карликовой галактике – это один из первых подобных случаев. Ее масса составляет 200 тысяч масс Солнца, что делает ее одной из самых маленьких компактных объектов среди "одноклассников". Обнаружить черную дыру в Mrk 462 удалось благодаря мощному рентгеновскому излучению – именно его и заметили на данных из космической рентгеновской обсерватории "Чандра" (Chandra X-ray).
Вероятно, сверхмассивный компактный объект покрыт облаком межзвездного газа, который, взаимодействуя с черной дырой, продуцирует рентгеновские волны. Такое открытие может свидетельствовать, что во многих карликовых галактиках есть подобные объекты. А это уже поможет определить, откуда берется масса для роста черных дыр. Это чрезвычайно важно, ведь некоторые СМЧД могут иметь массу в один миллиард масс Солнца. И достигли они такой отметки чрезвычайно быстро – всего лишь через миллиард лет после образования Вселенной.
- Существует теория, что в начале существования Вселенной, она была наполнена множеством черных дыр с небольшой массой. Они сливались, образуя все более массивные компактные объекты.
- Другая теория гласит, что СМЧД получили массу вследствие коллапса гало из темной материи.
- Также существует теория, что всему виной коллапс гигантских газовых скоплений.
Чтобы там ни было, но исследование сверхмассивных черных дыр в карликовых галактиках поможет отыскать ответ на этот давний вопрос.