Карантин в Шанхае: власть выпустила на улицы робопсов, чтобы те разгоняли людей по домам

Власти Шанхая нашли нестандартный способ информирования о карантинных правилах. К четвероногим роботам обычным скотчем примотали громкоговорители и отправили их патрулировать улицы.

В Шанхае ввели двухэтапный карантин, строго ограничивающий передвижение половины населения в разные дни. В марте в этом большом городе зарегистрировали 30 тысяч случаев Covid-19. На 3 апреля таковых уже насчитали 7 788.

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Работы на улицах Шанхая

Робопсы передвигаются по улицам, повторяя инструкцию: "наденьте маску, вымойте руки, проверьте температуру".

Они могут выкрикивать и более пугающие сообщения.

Среди таких, например, "Ваше поведение нарушило правила борьбы с пандемией" или "Пожалуйста, немедленно уходите домой, иначе вы будете наказаны в соответствии с законом".

Робопес на улице Шанхая с прикрепленным к его "спине" рупором: видео

Этот робот был замечен в районе Цзядин. Местные жители рассказали изданию Newsflare: сначала подумали, что это дрон, ведь они уже раньше появлялись на улицах с сообщениями "Пожалуйста, немедленно уходите домой, иначе вас накажут в соответствии с законом".

Статистика свидетельствует, что на Шанхай в настоящее время приходится 62 процента всех случаев COVID-19 в Китае. Меры, предпринимаемые властью, иногда очень радикальные. К примеру, Reuters сообщает, что большинству жителей Шанхая теперь запрещено выходить из домов, даже чтобы вынести мусор, а домашние животные больные COVID-19 в Шанхае должны быть уничтожены.