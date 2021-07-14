Автоматическая межпланетная станция (АМС) Lucy станет первой миссией человечества к так называемым "троянским" астероидам. Поскольку эти астероиды образовались одновременно с Солнечной системой, то являются фактически астрономическими окаменелостями, которые помогут нам лучше понять, как происходила эволюция Солнечной системы. Именно поэтому АМС и получила такое название – в честь скелета австралопитека Люси, который "рассказал" нам больше о ходе собственной эволюции.

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Послание в будущее с миссией Lucy: смотреть видео онлайн

Какое послание будет на борту космического аппарата

Lucy завершит посещение рекордного количества астероидов за одну миссию в 2033 году. АМС исследует 8 астероидов на 6 независимых орбитах. После этого космический аппарат останется в космосе навсегда и будет путешествовать там сотни тысяч лет. Поэтому и было решено установить на борту послание, ведь в далеком будущем астро-археологи могут найти аппарат.

Капсула времени содержит послание будущим поколениям от видных представителей человечества. Эти слова написали лауреаты Нобелевской премии, поэты и ученые. Альберт Эйнштейн, Карл Саган, Мартин Лютер Кинг, Джон Леннон, сэр Пол Маккартни, Ольга Токарчук и другие представители современной цивилизации дали послание, которое прочитают через сотни или тысячи лет.

Также на памятной табличке изображена Солнечная система в день, когда автоматическую станцию Lucy должны запустить – 16 октября 2021 года. На ней видна и первоочередная орбита космического аппарата.



Послание будущим поколениям на борту АМС Lucy / Фото NASA