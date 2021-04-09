Исследования, о ходе которого ученые рассказали в издании Journal of Geophysical Research: Planets, было проведено на базе Гарвардского университета. Ученые смоделировали поведение капель дождя при прохождении через атмосферы планет и спутники разного размера, температуры и состава. Выяснилось, что максимальный размер капель не сильно отличается от мира к миру.

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Особенности дождей в инопланетных мирах

В ходе имитации чужеродной атмосферы самые крупные капли образовывались в атмосфере Титана (спутника Сатурна). На Титане в виде дождя с неба льется жидкий метан и собирается в метановых реках, озерах и морях. Капли дождя на Титане достигали в ширину трех сантиметров, что примерно в три раза больше, чем максимальный размер капель дождя на Земле (1,1 см).

Ведущий автор исследования, аспирантка Департамента наук о Земле и планеты Кейтлин Лофтус отметила, что капли дождя различного состава могут иметь довольно небольшой диапазон стабильных размеров; все они принципиально ограничены примерно одним и тем же максимальным размером. Для каменистых планет дождевые капли, чтобы долететь до поверхности планеты, должны иметь радиус от 0,1 мм до нескольких миллиметров независимо от того, из чего они образуются.

Почему это исследование важно

Лофтус отметила, что знание, которое получают исследователи, рассуждая о каплях дождя и облаках в различных средах, является ключом к пониманию обитаемости экзопланет. В долгосрочной перспективе они также могут помочь ученым глубже понять климат самой Земли. В конечном итоге это поможет прогнозировать климатические изменения в атмосферах планет нашей системы и в атмосферах экзопланет а, в конечном итоге, может внести немного ясности в оценку обитаемости других миров.