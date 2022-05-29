В команде отметили, что это связано исключительно с риском понести репутационные потери. Об изменениях в составе сообщили вечером 28 мая.

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Поблагодарили за достижения и простились

Эта команда NAVI выступает под названием Natus Vincere. Михайлов был в ее составе с мая 2019 года. Под руководством россиянина киберспортсмены получили несколько призов на самых известных соревнованиях мира.

После завершения PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера CS:GO Кирилла "BoombI4" Михайлова. Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры,

– отметили в заявлении.

Также там поблагодарили своего бывшего участника за его самоотдачу и вклад в победу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 и других крупных чемпионатах.

Там до сих пор остаются россияне

Несмотря на выдворение капитана, в команде продолжают находиться сразу два гражданина страны агрессора:

Илья Залуцкий – ник Perfecto;

Денис Шарипов – ник Electronic.

В комментариях к публикации об изменении состава написали сообщение с возмущением. Пользователь с ником Ergio подчеркнул, что любая толерантность присутствия россиян в киберспорте недопустима. По мнению автора комментария, такая избирательность NAVI выглядит "максимально плачевно".

Просто не место россиянам больше нигде. А вы наоборот подыгрываете российской пропаганде, оставляя им возможность зарабатывать. Я так понимаю, хоть какую-то каплю совести в этой организации (NAVI – 24 канал) искать не стоит,

– написал Ergio.



Комментарий под публикацией на сайте NAVI / Скриншот

Ранее NAVI продемонстрировала свою позицию

2 марта организация заявила, что полностью разрывает отношения с российским холдингом ESforce. Этот холдинг отказался публично признавать, что Россия развязала в Украине войну. При этом там даже намеренно умалчивали события, когда получали открытые вопросы.

Украинская команда отметила, что в сложившейся ситуации молчать нельзя. Поэтому прекращение сотрудничества назвали необходимым. А вот поведение холдинга NAVI охарактеризовали как "неприемлемое и античеловеческое".

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