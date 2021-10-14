Старт корабля New Shepard произошел в 10:50 по местному времени (17:50 по Киеву) с площадки Corn Ranch, которая расположена вблизи города Ван Хорн на западе штата Техас, США. Весь полет продолжался около 11 минут.

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Второй туристический полет ракеты New Shepard

Немного меньше, чем две минуты одноступенчатая ракета-носитель разгонялась вертикально, после чего капсула с экипажем отделилась и продолжила движение по инерции, поднявшись на высоту около 105 километров.



Полет ракеты New Shepard / Скриншот

Около трех минут полета космические туристы провели чувствуя микрогравитацию. Как и в прошлый раз экипаж NS-18 потратил это небольшое время, чтобы максимально развлечься в "невесомости" над нашей планетой. Конечно же они записали видео.

Запись из капсулы NS-18 во время полета: смотрите видео

Затем капсула вернулась в атмосферу и благодаря парашютной системе осуществила мягкую посадку.



Спуск капсулы с экипажем / Скриншот

Ракета-носитель также успешно осуществила вертикальную посадку через семь минут после старта примерно в трех километрах от стартовой площадки, используя для торможения маршевый двигатель.

После мягкого приземления капсулы с экипажем, участников миссии встретили их друзья и родственники прямо на месте посадки и громко отпраздновали выдающийся момент.

Интересные моменты миссии NS-18

Успешная реализация миссии NS-18 сделала 90-летнего Уильяма Шэтнера самым старым человеком, который когда-либо был в космическом пространстве.

Во время полета компанию ему составили:

вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс ;

; бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Labs Крис Бошуайзен ;

; и соучредитель компании Medidata Глен де Ври.



Экипаж NS-18: Крис Бошуазейн, Уильям Шэтнер, Одри Пауэрс, Глен де Ври / Фото NBC

Кстати, посмотреть полную запись стрима от подготовки к миссии и старта до посадки можно на ютубе Blue Origin по этой ссылке.

Напомним, что это уже вторая полноценная космическая туристическая миссия Blue Origine – первая состоялась 20 июля. Тогда в состав экипажа кроме Джеффа Безоса и его брата Марка вошли 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэйм. Тогда капсула с экипажем поднялась на высоту около 107 километров и совершила мягкую посадку благодаря парашютной системе.