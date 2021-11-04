"Канистра" павербанка: стартап представил дополнительную батарею для электромобилей

Британский стартап ZipCharge представил инновационный продукт для мобильной зарядки электромобилей, который называется ZipCharge Go и, по сути, является огромным павербанком. Новинка позволит пользователям авто на электрической тяге всегда возить с собой запас энергии для экстренных случаев, по аналогии с канистрой топлива в случае с классическими машинами с ДВС.

ZipCharge Go выглядит, как дорожный чемодан на колесах, и даже весит эталонные 23 килограмма. Павербанк имеет выдвижную ручку для удобной транспортировки. ZipCharge заявляет, что устройство может обеспечить запас хода в 32 километра за 30 минут зарядки.

Интересно Серьезнее чем раньше: Tesla отзывает около 12000 электромобилей из-за критической проблемы

Этого вполне хватит, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции или хотя бы розетки. Кроме того, компания уже работает над мобильным зарядным устройством, которое способно обеспечить запас хода до 65 километров.

Автомобильный павербанк совместим со всеми транспортными средствами, которые используют для зарядки разъем Type 2. Для контроля за процессом зарядки пользователи смогут использовать фирменное приложение ZipCharge.

ZipCharge Go продолжит ход электромобиля: смотрите видео

Первые поставки ZipCharge Go запланированы на четвертый квартал 2022 года. Компания намерена выпустить две версии павербанка – на 4 и 8 кВт. Информация о стоимости новинки пока не раскрывается, однако известно, что ZipCharge будет предоставлять мобильное зарядное устройство в аренду за 67 долларов в месяц.