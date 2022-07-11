На какие каналы подписаться в Viber, чтобы быть в курсе новостей

В условиях информационного противостояния достаточно легко поддаться панике из-за фейкового сообщения. Особенно когда информация распространяется стремительно разными источниками, очень важно знать, кому можно доверять.

Как сообщает 24 канал, Viber имеет официальные каналы и боты, публикующие только проверенную информацию. Если вы не уверены в правдивости новостей – рекомендуем ознакомиться со списком ниже. Это поможет вам предотвратить потребление и распространение дезинформации.

Не пропустите Viber запускает новые функции в каналах для защиты пользователей

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

ЦПИ при СНБО активно действует на информационном фронте, опровергая манипуляции и фейки. Для этого Центр проверяет многочисленные сообщения, появляющиеся в СМИ. Результаты их работы доступны на сайте и в канале Viber, насчитывающем 1,3 миллиона человек.

ГУР в своем канале выкладывает актуальные новости с передовой, а также освещает интересные истории из повседневной жизни ВСУ. Кроме того, на канале публикуют разведданные – перехват переговоров между оккупантами и их семьями в россии, другими террористами и т.д.

Spravdi – канал Центра стратегических коммуникаций при Министерстве информационной политики. Здесь борются с российской пропагандой и дезинформацией, а еще информируют общество о важных вещах, влияющих на каждого из нас. Главная цель – помочь украинцам лучше противостоять российской информагрессии и научить различать ложь врага.

Информационный канал посвящен жизни страны в состоянии войны. Освещает преступления оккупантов, прославляют выдающихся военных и волонтеров, а также подводит ежедневные итоги. Сейчас это один из самых популярных официальных каналов Viber, насчитывает более 2,1 миллиона участников.

Канал известен за быстрое и содержательное обнародование новостей повседневной жизни украинского общества. Также здесь появляется информация о международных отношениях и поддержке Украины странами-партнерами.

Читайте на сайте Viber прокомментировал блокировку мессенджера на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины

Этот бот дает практические советы, рассказывая, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Помогает найти ответы на такие вопросы: как действовать при обстреле, как выжить в оккупации или плену, как получить возмещение уничтоженного имущества, что делать в случае принудительной депортации. А также рассказывает о правилах поведения на заминированных территориях, кибербезопасности и т.д.