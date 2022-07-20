В канадской Арктике нашли микробов, способных выжить в суровых условиях Марса

Под вечной мерзлотой Lost Hammer Spring в канадской Арктике чрезвычайно соленая, очень холодная и почти бескислородная среда, наиболее похожая на некоторые регионы Марса. Там обнаружили организмы, о которых ранее ученые не знали.

Исследование, опубликованное в The ISME Journal, проводили учёные Университета Макгилла. Они смогли проанализировать метаболизм новых микробов с помощью передовых геномных методов и использовали современные методы одноклеточной микробиологии.

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Подробности отчета

Источник Лост Хаммер в Нунавуте является одним из самых соленых и холодных наземных источников , обнаруженных на сегодня.

, обнаруженных на сегодня. Вода, которая поднимается через 600 метров вечной мерзлоты на поверхность, очень соленая, постоянно имеет минусовую температуру и почти не содержит кислорода.

Очень высокая концентрация соли предотвращает замерзание источника, позволяя ему поддерживать жидкую водную среду даже при минусовых температурах.

Эти условия аналогичны тем, что наблюдаются в некоторых регионах Марса, где возможны холодные соляные источники.



Lost Hammer Spring / Фото Элисс Магнусон

Исследователи впервые показывают, что микробные сообщества, обнаруженные в таких условиях, могут выживать, питаясь и вдыхая простые неорганические соединения того же типа, что были обнаружены на Марсе – метан, сульфат, сульфид, двуокись углерода и угарный газ. Они также могут захватывать азотные газы из атмосферы, что делает их хорошо адаптированными к выживанию.

Потребовалось несколько лет работы с осадком, прежде чем мы смогли успешно обнаружить активные микробные сообщества. Солёность окружающей среды мешает как извлечению, так и секвенированию микробов, поэтому, когда мы смогли найти доказательства активных микробных сообществ, это было очень приятно.

– объясняет исследовательница Элис Магнусон.

В общей сложности команда выделила и секвенировала ДНК примерно 110 микроорганизмов, большинство из которых никогда раньше не видели. Эти геномы позволили команде определить, как такие существа выживают и процветают в этой уникальной экстремальной среде, не требуя для своего выживания органических материалов или кислорода.

Открытие заинтересовало Европейское космическое агентство: там выбрали несколько образцов из Lost Hammer, чтобы проверить, будет ли на них реагировать оборудование предстоящей миссии ExoMars.