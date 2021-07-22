Daymak уже получила предварительные заказы на 350 миллионов долларов. Модель под названием Spiritus поступит в продажу в 2023 году, но предварительные заказы открыты уже сейчас.

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Что известно

Инженеры представили первые рендеры электромобиля и заявили, что разрабатывают специальное программное обеспечение, которое позволит максимально упростить процесс майнинга.



Рендер автомобиля Spiritus / Фото Daymak

Инициативу поддержал Кит Стриер – вице-президент Nvidia по искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания сохраняет лидирующие позиции в разработке суперкомпьютеров для автономных транспортных средств.

Эта идея имеет огромный потенциал, потому что мы говорим не о тысячах, а о десятках миллионов суперкомпьютеров в этих автомобилях. В Соединенных Штатах или Германии это может быть не так важно, но в маленьких странах такой автономный транспорт полностью изменит потенциал вычислений,

– уверен Кит Стриер.

Генеральный директор Daymak Альдо Байоччи уверен, что к 2023 году мир будет в "разгаре блокчейновой революции", а криптовалюта станет повсеместным платежным средством.

Производитель принимает оплату в том числе и самой криптовалютой. Рассчитаться можно даже Dogecoin.