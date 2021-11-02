Канадские iPhone перешли на зимнее время на неделю быстрее и вызвали небольшой хаос

Утро понедельника для канадцев, которые пользуются iPhone, началось не так, как всегда. Пользователи обнаружили, что устройства Apple, похоже, перешли на зимнее время на целую неделю раньше, чем это должно было произойти.

Вместе с тем, стоит отметить, что не все смартфоны американского производителя неправильно поменяли время. Пользователи на форуме Reddit предполагают, что ситуация касается только некоторых мобильных операторов, так что Apple, похоже, на этот раз ни в чем не виновата, однако окончательный источник такого конфликта до сих пор не выявлен.

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Пользователи сообщают, что быстро исправить ситуацию помогает сброс и повторная активация функции автоматической установки времени в "Настройках".



Канадские iPhone слишком быстро перешли на зимнее время / Фото Mia Baker / Unsplash

Интересно, что это не первая ситуация, когда смартфоны Apple "не дружат" с местными операторами мобильной связи. Ранее проблемы были связаны с конкретной версией операционной системы, либо же это касалось Apple Watch.