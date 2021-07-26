В Канаде на строительном 3D-принтере напечатали "Дом Фибоначчи"

Канадская компания Twente Additive Manufacturing, специализирующаяся на строительных технологиях 3D-печати, представила свой новый проект. Это жилой домик в селе Kootenay Lake Village в Британской Колумбии, который получил название "Дом Фибоначчи".

Дом получил название благодаря своей форме золотого сечения и числам Фибоначчи. Он имеет вид характерной спирали.

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Необычный дом

По словам архитекторов, они черпали вдохновение в последовательности Фибоначчи при проектировании здания, но влияние самой конструкции на технологию строительства оказалось минимальным.

Дом Фибоначчи / Фото twente-am

Из-за сложной закрученной формы 3D-принтер не смог напечатать здание сразу целиком, пришлось создавать отдельные секции, которые с помощью крана собрали вместе. Сама технология печати тоже типична – цемент вкладывали послойно для создания стен, что заняло 11 дней.

Дом Фибоначчи / Фото twente-am

Здание получилось стационарным, не мобильным. Его площадь всего 35 квадратных метров. Наибольшую площадь занимает гостиная, которая переходит в открытую веранду.

В "завитке" раковины расположился санузел, рядом небольшая кухня, спальные места для двоих взрослых и двоих детей на втором этаже.

Интерьер аскетичный. Доступен только базовый уровень удобств. Здание не предназначено для длительного проживания.

Дом Фибоначчи / Фото twente-am

Проект будет визитной карточкой строительной компании Twente Additive Manufacturing, его будут сдавать в краткосрочную аренду через сервис Airbnb.