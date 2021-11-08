Идея стартапа

Идея заключается в том, что такими роботами-"вакцинаторами" можно оборудовать практически все пункты вакцинации. Чтобы получить доступ к такому пункту людям достаточно будет зарегистрироваться на специальном сайте.

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Как работает робот-"вакцинатор"

Робот будет определять наличие человека рядом благодаря датчику 3D. Сам манипулятор инъектора работает на основе технологии LiDAR, он создает трехмерную картину тела человека, которую обрабатывает искусственный интеллект.

После этого в необходимом месте проводится вакцинация. Все происходит без игл – инъекционный препарат вводится под высоким давлением в виде струи жидкости. Она попадает внутримышечно в тело человека через отверстие размером в человеческий волос.

Робот призван проводить вакцинацию от COVID-19, не отвлекая медицинский персонал от повседневной работы.

Подробная демонстрация процесса инъекции: смотрите видео

Широкое использование робота будет возможно минимум через два года, об этом заявили в компании Cobionix. Для начала нужно провести ряд испытаний, получить необходимые сертификации и разрешения. Такая технология значительно ускорит процесс вакцинации и снизит расходы на здравоохранение.

Кстати, недавно ученые благодаря роботу показали, что находится внутри пирамиды Хеопса. Она была построена около 4 500 лет назад и ее исследование ведется уже долгие десятки лет, но пирамида Хеопса упорно скрывает свои тайны.