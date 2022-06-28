Канада запретила продажу квантовых компьютеров и других современных технологий в России
Источник:Правительство Канады
Власти Канады уверенно держат курс на ограничение поставок современных технологий в Россию. Правительство приняло очередной пакет санкций, запрещающий экспортировать в страну квантовые компьютеры и современные производственные технологии, материалы и программное обеспечение.
Заявление о новом пакете антироссийских санкций опубликовано на сайте администрации премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В список запрещенных к экспорту технологий также включены технологии, ранее попавшие под ограничения.
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В список входят не только квантовые компьютеры, но и телекоммуникационное оборудование, микросхемы, навигационное оборудование, традиционные компьютеры и комплектующие, а также инструментарий для тестирования электроники и другие высокотехнологичные разработки.
Что именно запретили экспортировать в Россию
Кроме решений, экспорт которых запрещен ранее, новый пакет санкций добавляет в список:
- виды оборудования и компонентов, предназначенные для квантовых компьютеров, квантовой электроники, квантовых радиолокационных систем;
- криогенные установки, позволяющие поддерживать температуру ниже 1,1 К в течение 48 часов или более, криогенное оборудование и компоненты;
- оборудование для создания сверхвысокого вакуума (Ultra-high vacuum, UHV);
- производственное оборудование;
- микроскопы, сопутствующее оборудование и детекторы;
- оборудование для декапсуляции;
- металлические порошки (чистые или сплавы);
- фотоприемники с высокой квантовой эффективностью – более 80% в диапазоне волн от 300 до 1700 нм;
- программное обеспечение для разработки, производства или использования систем, оборудования и компонентов;
- программное обеспечение создания цифровых двойников продуктов аддитивного производства или определение надежности продуктов аддитивного производства;
- технологии для разработки, производства или использования систем, оборудования, компонентов или программного обеспечения для всего вышеназванного.
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Новые ограничения коснулись и отдельных представителей российского бизнеса, включая 6 физических лиц и 46 компаний, так или иначе связанных с военно-промышленным комплексом России, включая научно-исследовательские институты, авиазаводы, научно-производственные комплексы, конструкторские бюро и военные корпорации.
Не забыли и о Беларуси
Ограничения затронули и Беларусь – Канада запретила экспортировать в страну передовые технологии и товары, которые можно использовать в производстве вооружений, а также экспорт и импорт предметов роскоши.
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