Заявление о новом пакете антироссийских санкций опубликовано на сайте администрации премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В список запрещенных к экспорту технологий также включены технологии, ранее попавшие под ограничения.

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В список входят не только квантовые компьютеры, но и телекоммуникационное оборудование, микросхемы, навигационное оборудование, традиционные компьютеры и комплектующие, а также инструментарий для тестирования электроники и другие высокотехнологичные разработки.

Что именно запретили экспортировать в Россию

Кроме решений, экспорт которых запрещен ранее, новый пакет санкций добавляет в список:

виды оборудования и компонентов, предназначенные для квантовых компьютеров, квантовой электроники, квантовых радиолокационных систем;

криогенные установки, позволяющие поддерживать температуру ниже 1,1 К в течение 48 часов или более, криогенное оборудование и компоненты;

оборудование для создания сверхвысокого вакуума (Ultra-high vacuum, UHV);

производственное оборудование;

микроскопы, сопутствующее оборудование и детекторы;

оборудование для декапсуляции;

металлические порошки (чистые или сплавы);

фотоприемники с высокой квантовой эффективностью – более 80% в диапазоне волн от 300 до 1700 нм;

программное обеспечение для разработки, производства или использования систем, оборудования и компонентов;

программное обеспечение создания цифровых двойников продуктов аддитивного производства или определение надежности продуктов аддитивного производства;

технологии для разработки, производства или использования систем, оборудования, компонентов или программного обеспечения для всего вышеназванного.

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Новые ограничения коснулись и отдельных представителей российского бизнеса, включая 6 физических лиц и 46 компаний, так или иначе связанных с военно-промышленным комплексом России, включая научно-исследовательские институты, авиазаводы, научно-производственные комплексы, конструкторские бюро и военные корпорации.

Не забыли и о Беларуси

Ограничения затронули и Беларусь – Канада запретила экспортировать в страну передовые технологии и товары, которые можно использовать в производстве вооружений, а также экспорт и импорт предметов роскоши.

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