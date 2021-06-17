В сочетании с новыми технологиями распознавания лиц камеры наблюдения могут стать еще более навязчивыми, поскольку они позволяют идентифицировать, контролировать и отслеживать людей. Передовые системы наблюдения могут препятствовать свободе слова, оваживая людей участвовать в публичных мероприятиях и протестах из-за страха быть обнаруженными и подвергнуться преследованию со стороны властей.

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Плотность камер видеонаблюдения на 1 квадратный километр в крупных городах мира / Фото Tech Xplore

Исследование команды Стэнфордского университета

Исследователи из Стэнфордского университета провели исследование, направленное на изучение распространенности и расположения камер наблюдения в крупных городах США и других странах мира.

Наша главная цель заключалась в том, чтобы понять количество и расположение камер наблюдения в крупных городах по всему миру,

– рассказывает Хао Шен, один из авторов исследования.

Ученые использовали компьютерный алгоритм для поиска камер видеонаблюдения. Программа автоматически фиксировала камеры видеонаблюдения на изображениях. Благодаря этому удалось проанализировать 100 тысяч фотографий в 10 крупных городах мира.

Исследование проводилось для таких населенных пунктов: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Сиэтл, Милуоки, Балтимор, Вашингтон (округ Колумбия), Сан-Франциско, Бостон, Токио, Бангкок, Лондон, Сеул, Сингапур и Париж.

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Результаты исследования

Исследователи обнаружили, что плотность камер в городах зависит от того, какое назначение у данного места. Также была выявлена ​​связь количества камер с расовым профилем кварталов.

Например, оказалось, что камеры с большей вероятностью будут установлены в коммерческих, промышленных или смешанных районах города, чем в общественных или жилых районах.

Также, высокая концентрация камер видеонаблюдения была обнаружена в местах проживания расовых меньшинств. К тому же такая тенденция сохраняется не только тогда, когда речь идет о крупных городах, но и в случаях проживания меньшинств в пригородах или сельской местности.

Результаты, которые собрала команда ученых Стэнфордского университета могут иметь большие этические последствия.

В будущем ученые планируют провести исследование, которое будет направлено на выявление и подсчет миниатюрных камер, встраиваемых в дверные звонки. Ученые говорят, что количество таких камер уже может количественно преобладать над классическими камерами видеонаблюдения.