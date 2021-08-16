Камеры телескопа Subaru зафиксировали редкое небесное явление: видео

Телескоп Subaru расположен на горе Мауна-Кеа, Гавайи. Имея 8,2-метровое зеркало, телескоп сделал многочисленные астрономические открытия. Но на этот раз редкое событие зафиксировал не один телескоп, а камеры, установленные возле него. Они предназначаются для постоянной онлайн-трансляции ночного неба.

Камера Subaru-Asahi Sky Camera установлена японским изданием Asahi-Shimbun на здании телескопа. Она обеспечивает круглосуточную онлайн-трансляцию неба. Особенно актуально это в августе, во время метеорного потока Персеиды. На этот раз камера зафиксировала редкое явление – падение группы метеоров. Ученые объясняются, что раньше это был один метеороид, который раскололся перед входом в атмосферу.

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Падение группы метеоров: смотреть видео онлайн

Что известно о редком явлении

Казалось бы, что мы видим "падающие звезды" часто. И именно это событие довольно редкое. Один или более метеороидов раскололись на обломки перед входом в атмосферу. Благодаря этому на видео можно увидеть не менее 10 метеоров.

Следует отметить, что метеоры на видео не имеют отношения к метеорному потоку Персеиды, пик активности которого как раз приходится на 11 – 14 августа. Зафиксированные метеоры летят почти на встречу созвездию Персея, расположенному справа вверху.

Событие состоялось 14 августа. На повышенную метеорную активность указали зрители, наблюдавшие за потоком Персеиды через Subaru-Asahi Sky Camera.

Впервые явление было зафиксировано только в 1997 году во время метеорного потока Леониды. С тех пор регистрировали всего несколько случаев распада метеороида перед входом в атмосферу.

Камеры, подобные Subaru-Asahi Sky Camera, устанавливаются во всем мире. Они позволяют отслеживать не только метеорные потоки, но и метеориты – небольшие космические тела, которые достигли поверхности Земли.