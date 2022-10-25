Блогер сравнил камеры iPhone 14 Pro и десятилетнего Nokia 808 на Symbian: угадайте, кто победил

YouTube-блогер сравнил качество съемки на двух совершенно разных смартфонах. Один из них – новенький iPhone 14 Pro, а другой – старая Nokia 808 PureView, последний смартфон на операционной системе Symbian (Nokia Belle).

Удивительно, но десятилетний смартфон порой фотографирует не просто не хуже, но даже лучше, чем современный. Результаты эксперимента блогер собрал в видео.

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Кто победил

Напомним, Nokia 808 PureView был выпущен в далеком 2012 году. Этот смартфон оснащен одним модулем камеры разрешением 41 мегапиксель. iPhone 14 Pro увидел свет в 2022 году и получил матрицу на 48 мегапикселей.

Сравнительные характеристики обеих камер следующие:

Nokia 808: 41 мегапиксель, 1/1,2'', f/2.4.

iPhone 14 Pro: 48 мегапикселей, 1/1,28'', f/1.8, OIS.

У Nokia больший размер сенсора и меньшая диафрагма. В iPhone 14 Pro присутствует оптическая стабилизация, а также фирменные нейросетевые технологии Apple для постобработки фото, чем не может похвастаться смартфон Nokia. Однако ему это не помешало.



Фото в дневное время на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia



Фото в дневное время на Nokia 808 / Фото WillitbeatNokia



Сравнение снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia

При дневном освещении снимки достаточно схожи, хотя разница все же заметна. Nokia порой делает гораздо более естественные и органичные фото, чем iPhone 14 Pro. При этом детализация и резкость на дальних объектах у последнего часто лучше, хотя и не всегда.



Фото в утренние часы на iPhone / Фото WillitbeatNokia



Фото в утренние часы на Nokia / Фото WillitbeatNokia



Сравнение снимков в утренние часы на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia



Сравнение снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia

В ночное время ситуация меняется. iPhone 14 Pro вырывается вперед благодаря ночному режиму и алгоритмам искусственного интеллекта: фото более резкие, более четкие. Nokia периодически делает из объектов "кашу", хотя нельзя сказать, что снимки выходят совсем плохие.



Ночное фото на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia



Ночное фото на Nokia / Фото WillitbeatNokia



Сравнение ночных снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia

Автор присваивал каждому смартфону баллы за все проведённые тесты. Посчитав результаты, оказалось, что оба набрали одинаковое количество – 17,5. Таким образом WillitbeatNokia признал камеру новейшего флагмана iPhone 14 Pro равной десятилетнему Nokia 808 PureView.

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