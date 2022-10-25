Удивительно, но десятилетний смартфон порой фотографирует не просто не хуже, но даже лучше, чем современный. Результаты эксперимента блогер собрал в видео.
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Кто победил
Напомним, Nokia 808 PureView был выпущен в далеком 2012 году. Этот смартфон оснащен одним модулем камеры разрешением 41 мегапиксель. iPhone 14 Pro увидел свет в 2022 году и получил матрицу на 48 мегапикселей.
Сравнительные характеристики обеих камер следующие:
- Nokia 808: 41 мегапиксель, 1/1,2'', f/2.4.
- iPhone 14 Pro: 48 мегапикселей, 1/1,28'', f/1.8, OIS.
У Nokia больший размер сенсора и меньшая диафрагма. В iPhone 14 Pro присутствует оптическая стабилизация, а также фирменные нейросетевые технологии Apple для постобработки фото, чем не может похвастаться смартфон Nokia. Однако ему это не помешало.
Фото в дневное время на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia
Фото в дневное время на Nokia 808 / Фото WillitbeatNokia
Сравнение снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia
При дневном освещении снимки достаточно схожи, хотя разница все же заметна. Nokia порой делает гораздо более естественные и органичные фото, чем iPhone 14 Pro. При этом детализация и резкость на дальних объектах у последнего часто лучше, хотя и не всегда.
Фото в утренние часы на iPhone / Фото WillitbeatNokia
Фото в утренние часы на Nokia / Фото WillitbeatNokia
Сравнение снимков в утренние часы на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia
Сравнение снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia
Ночное фото на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia
Ночное фото на Nokia / Фото WillitbeatNokia
Сравнение ночных снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia
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