Удивительно, но десятилетний смартфон порой фотографирует не просто не хуже, но даже лучше, чем современный. Результаты эксперимента блогер собрал в видео.

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Кто победил

Напомним, Nokia 808 PureView был выпущен в далеком 2012 году. Этот смартфон оснащен одним модулем камеры разрешением 41 мегапиксель. iPhone 14 Pro увидел свет в 2022 году и получил матрицу на 48 мегапикселей.

Сравнительные характеристики обеих камер следующие:

Nokia 808: 41 мегапиксель, 1/1,2'', f/2.4.

iPhone 14 Pro: 48 мегапикселей, 1/1,28'', f/1.8, OIS.

У Nokia больший размер сенсора и меньшая диафрагма. В iPhone 14 Pro присутствует оптическая стабилизация, а также фирменные нейросетевые технологии Apple для постобработки фото, чем не может похвастаться смартфон Nokia. Однако ему это не помешало.



Фото в дневное время на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia



Фото в дневное время на Nokia 808 / Фото WillitbeatNokia



Сравнение снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia

При дневном освещении снимки достаточно схожи, хотя разница все же заметна. Nokia порой делает гораздо более естественные и органичные фото, чем iPhone 14 Pro. При этом детализация и резкость на дальних объектах у последнего часто лучше, хотя и не всегда.



Фото в утренние часы на iPhone / Фото WillitbeatNokia



Фото в утренние часы на Nokia / Фото WillitbeatNokia



Сравнение снимков в утренние часы на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia



Сравнение снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia

В ночное время ситуация меняется. iPhone 14 Pro вырывается вперед благодаря ночному режиму и алгоритмам искусственного интеллекта: фото более резкие, более четкие. Nokia периодически делает из объектов "кашу", хотя нельзя сказать, что снимки выходят совсем плохие.



Ночное фото на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia



Ночное фото на Nokia / Фото WillitbeatNokia



Сравнение ночных снимков на Nokia 808 и iPhone 14 Pro при увеличении изображения / Фото WillitbeatNokia

Автор присваивал каждому смартфону баллы за все проведённые тесты. Посчитав результаты, оказалось, что оба набрали одинаковое количество – 17,5. Таким образом WillitbeatNokia признал камеру новейшего флагмана iPhone 14 Pro равной десятилетнему Nokia 808 PureView.

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