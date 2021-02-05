Смартфоны Google Pixel получат функции мониторинга частоты сердечных сокращений и дыхания в приложении Fit. В будущем компания планирует реализовать эти функции и на других Android-смартфонах.

Источник: The Verge

Обе функции базируются на камере смартфона. Частота дыхания будет измеряться отслеживанием подъема и опускания груди пользователя, а частота сердечных сокращений – путем отслеживания изменения цвета при движении крови по кончику пальца.

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Как это работает

Для отслеживания частоты дыхания необходимо будет использовать фронтальную камеру. В поле зрения должны попадать голова и грудь человека. А для измерения частоты сердечных сокращений нужно разместить палец перед основной камерой.

По словам Google, эти функции предназначены для того, чтобы пользователи могли отслеживать общее самочувствие и не предназначены для диагностики заболеваний. Компания решила включить в смартфоны эти функции, чтобы сделать их доступными для широкого круга.

У многих людей, особенно из малообеспеченных слоев населения, сейчас нет таких вещей, как нательные устройства, но они все равно получили бы выгоду из возможности отслеживать частоту своего дыхания и пульса,

– отмечают в компании.

Идея измерения пульса с помощью смартфона не нова. Например, возможность считывать пульс присутствовала еще в старых моделях компании Samsung, которые выпускались до модели Galaxy S10. С выпуском моделей Galaxy S10E, Galaxy S20 и последующих смартфонов производитель решил убрать эту функцию с устройства.