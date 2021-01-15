Камеру в ноутбуках тоже спрячут под экран: концепция Samsung
Компания Samsung работает над тем, чтобы в будущих ноутбуках, оснащенных OLED-экранами, появится веб-камера, встроенная в экран. Технология уже получила название Samsung Blade Bezel.
Напомним, впервые технология камеры в экране (Under Panel Camera, UPC) появилась в смартфоне ZTE Axon 20 5G. Видео с технологией Samsung Blade Bezel показали в видео, опубликованном в китайской социальной сети Weibo, пишет The Verge.
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Что известно
Тестирование показало, что сенсор камеры все же можно заметить. При этом, качество видео и фото контента, снятых на такую камеру, значительно ниже, чем при использовании классических модулей камеры.
Но стоит добавить, что даже классические веб-камеры в ноутбуках делают видео не самого лучшего качества. Это касается даже очень дорогих, премиальных ноутбуков.
Благодаря камере в дисплее можно существенно сократить рамки дисплея и увеличивает рабочую поверхность экрана.
Кстати, Samsung Display поставляет свои OLED-панели для ноутбуков другим производителям, поэтому это может стать трендом на рынке.
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