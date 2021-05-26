Камера Redmi Note 10 Pro лучше чем iPhone SE: DxOMark сравнила смартфоны

Известный портал DxOMark, который занимается тестированием смартфонов и камер, оценил возможности камер смартфона Redmi Note 10 Pro. Выяснилось, что новинка по ряду характеристик обходит iPhone SE, который вышел в 2020 году.

Как оказалось, основная камера Redmi Note 10 Pro лучше модуля iPhone SE и в режиме обычной съемки, и при съемке фото с зумом. Здесь важно отметить, что речь идет о глобальной версию Redmi Note 10 Pro – некоторые региональные варианты не имеют 108-мегапиксельной матрицы.

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Результаты сравнительных тестов Redmi Note 10 Pro и iPhone SE

В тестах DxOMark модель Redmi Note 10 Pro получила следующие результаты:

111 баллов при оценке классической фотосъемки;

при оценке классической фотосъемки; и 52 балла в категории "Зум".

iPhone SE (2020) набрал несколько меньше баллов в обеих категориях:

108 баллов за классическую съемку;

за классическую съемку; и 23 балла за зум.

Тест смартфонов от DxOMark / Фото DxOMark

При съемке видео пальма первенства досталась iPhone, который набрал 105 баллов против 95 у модели Redmi.

По мнению экспертов DxOMark, основная камера Redmi может делать "приятные" снимки при достаточной освещенности. По качеству съемки модель занимает третье место в ценовом сегменте от 200 до 399 долларов.

Сравнение еще интереснее с учетом того факта, что Redmi Note 10 Pro стоит от 279 долларов, а iPhone SE – от 399 долларов.