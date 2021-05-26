Как оказалось, основная камера Redmi Note 10 Pro лучше модуля iPhone SE и в режиме обычной съемки, и при съемке фото с зумом. Здесь важно отметить, что речь идет о глобальной версию Redmi Note 10 Pro – некоторые региональные варианты не имеют 108-мегапиксельной матрицы.
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Результаты сравнительных тестов Redmi Note 10 Pro и iPhone SE
В тестах DxOMark модель Redmi Note 10 Pro получила следующие результаты:
- 111 баллов при оценке классической фотосъемки;
- и 52 балла в категории "Зум".
iPhone SE (2020) набрал несколько меньше баллов в обеих категориях:
- 108 баллов за классическую съемку;
- и 23 балла за зум.
Тест смартфонов от DxOMark / Фото DxOMark
При съемке видео пальма первенства досталась iPhone, который набрал 105 баллов против 95 у модели Redmi.
По мнению экспертов DxOMark, основная камера Redmi может делать "приятные" снимки при достаточной освещенности. По качеству съемки модель занимает третье место в ценовом сегменте от 200 до 399 долларов.
Сравнение еще интереснее с учетом того факта, что Redmi Note 10 Pro стоит от 279 долларов, а iPhone SE – от 399 долларов.