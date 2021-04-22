Представленная камера моментальной печати Polaroid Go предлагается для предзаказа по ориентировочной цене 100 долларов США. Доступен только один цвет – белый.
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Характеристики Polaroid Go
Производитель называет новинку самой компактной в мире аналоговой камерой мгновенной печати. Габариты составляют всего 61×84×104 миллиметра, что позволяет без проблем носить ее с собой постоянно.
Камеру оснастили вспышкой и небольшим зеркалом для съемки автопортретов. Предусмотрен таймер спуска затвора. Питание обеспечивает батарея емкостью 750 мА*ч.
Для камеры будет доступна бумага в пачках из 16 штук. Размеры таких карточек — 66х54 миллиметра.
Компактные фото можно носить с собой / Фото Polaroid
Устройство имеет объектив с фокусным расстоянием 34 миллиметра (в 35-миллиметровом эквиваленте). Диапазон выдержек простирается от 1/125 до 30 секунд.
Весит новинка примерно 240 граммов. Заряда батареи хватит на получение 15 готовых фотографий.