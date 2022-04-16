В Калифорнии появилась дыра в воде – это не оптическая иллюзия и не природное явление

В водохранилище озера Берресса над плотиной Монтичелло появился огромный водоворот, куда огромными объемами стекает вода. Сюда уже приезжают туристы.

Этот объект является рукотворным. Он – часть дамбы. Если уровень воды в водохранилище поднимается слишком сильно, избыточный объем начинает стекать в этот огромный желоб, обычно приподнятый над водной поверхностью.

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Что будет, если упасть внутрь

Водоотвод построен для управления потоками воды в 1950-х годах вместо традиционного бокового. В узком промежутке скал, называемых Чертовыми воротами, где и находится плотина, боковой водосброс просто негде провести. Поэтому инженеры остановились на варианте стока, похожего на тот, который можно увидеть в обычной ванне. Структура представляет собой огромную трубу с выходом вне дамбы – такие используют для сброса лишней воды не только здесь, но и в других местах по всему миру. Однако именно этот объект почему-то очень популярен среди зрителей. В сезон дождей зрители приезжают, чтобы увидеть его и сфотографировать.

В 2017 году, богатом осадками, сотни зрителей собирались на смотровой площадке, чтобы увидеть зияющую посреди водной глади дыру.

В 2019 году после очередного сезона сильных дождей зрелище повторилось и привлекло тысячи человек.

В том же году дамба попала в американские новости, потому что в трубу засосало баклана. Некоторые СМИ писали, что он выжил.

Запись того момента, когда баклан падает в дыру: видео

С человеком такого случиться не должно. Прежде всего потому, что водохранилище обнесено забором и находится под охраной. В нем запрещено купаться или плавать на лодке. К тому же, люди способны легко преодолеть силу течения водостока даже в полноводный сезон. Единственная человеческая смерть произошла здесь в 1997 году, когда женщина сумела подплыть к конструкции и держалась за край около 20 минут, но сорвалась, прежде чем служба спасения приехала.

На вид дыра может выглядеть жутко, но работники плотины утверждают, что скорость воды в ней не так уж высока. Каждую секунду слив шириной 22 метра и глубиной 75 метров может поглощать около 1360 кубометров воды. После попадания в отверстие вода оказывается в более узкой трубе, ведущей в ручей Пута.

В 1950-х годах инженеры сооружали ее с расчетом на то, что она потребуется раз в 50 лет в особых случаях, однако за последние 20 лет работы понадобилось уже трижды. Как пишут СМИ, это свидетельство перемен климата на планете.

Смотрите, как выглядит водоотвод на озере Берриесса: видео