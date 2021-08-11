В Калифорнии целый город проваливается под землю из-за сильной засухи

Глобальное потепление грозит уничтожением городку Коркоран в штате Калифорния. Первые последствия уже ощутимы.

Как сообщили местные жители, они стали замечать, что их дома стали проседать в землю. Пока разрушений нет, однако власть уже бьет тревогу.

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Почему проседает земля

По иронии судьбы, несколько лет назад местные власти начали строительство большой дамбы, опасаясь наводнений, поскольку город находится в низине. Однако в этом году проблема заключалась не в наводнениях – фермеры столкнулись со страшной засухой, усиленной изменениями климата.

Город, в котором проживает 20 тысяч человек, преимущественно занимается фермерством – здесь выращивают овощи и хлопок.

Из-за затяжной жары и отсутствия осадков местные предприятия интенсивно выкачивают воду для орошения из подземных источников.

Те не успевают наполняться грунтовыми водами, поэтому на месте подземных водяных хранилищ образуются объемные полости.

Это и стало причиной проседания домов.

Как пишет источник, характерные для таких случаев признаки – например, трещины на стенах домов – пока отсутствуют. Но о проблеме уже знают и поэтому обратились к NASA с просьбой проанализировать геологические изменения в регионе с помощью спутников.

Если ситуация не изменится, город обречен на разрушение и упадок.