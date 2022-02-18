Календарь больше не нужен: как установить любое напоминание прямо в Telegram

Мессенджер Telegram сегодня является одним из самых функциональных и продвинутых на рынке. Набор его возможностей задает тон всем конкурентам, заставляя их копировать функции, чтобы не отставать от трендов.

Одной из таких функций, которыми не могут похвастаться другие мессенджеры, являются напоминания, которые можно установить для себя и забыть о календаре или сторонних приложениях для напоминаний. Возможность доступна на всех платформах – как со смартфонов, так и с компьютеров. 24 канал разобрался как их установить.

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Напоминание в мобильной версии Telegram

Для того, чтобы воспользоваться функцией, откройте чат с собой – это раздел "сохраненное", доступ к которому можно получить из общего меню разделов приложения.

Далее вы можете, как обычно, ввести желаемый текст, добавить изображения, видео или ссылки, если они нужны.

После этого нажмите и удерживайте кнопку отправки, пока не появится меню с пунктом "Установить напоминание".

Как установить напоминание в Telegram / Скриншот 24 канала

В новом окне выберите день и время и нажмите на подтверждение (кнопка снизу с выбранной датой).

После этого ваше напоминание отправится в специальный раздел отложенных месседжей, получить доступ к которому можно в любое время. Для этого найдите значок с календарем в нижней части экрана – возле поля ввода текста. Там вы сможете удалить или изменить сообщение.

Теперь введенное сообщение будет отправлено вам в раздел "сохраненное" с соответствующим уведомлением в указанное время.

Как установить напоминание в Telegram / Скриншот 24 канала

Напоминание в десктопной версии Telegram

Установка напоминаний с компьютера или ноутбука выглядит почти аналогичным образом.

Для начала заходим в "Сохраненное". Однако теперь раздел ищем не среди списка всех меню, а в отдельной иконке, расположенной выше – возле вашего аватара. Чат значок флажка.

Вводим желаемое сообщение и вместо долгого зажатия кнопки отправки нажимаем на нее правой кнопкой мыши.

Выбираем "Установить напоминание".

После этого вводим желаемую дату и жмем "Запланировать".

Готово.

аналогичным образом в Telegram можно отправлять отложенные сообщения для других пользователей. Для этого необходимо открыть чат с вашим собеседником и выполнить те же самые действия. Так, например, можно заранее запланировать отправку поздравлений с Днем рождения или другими праздниками, чтобы точно не забыть о них., для быстрого доступа в "Сохраненное" можно закрепить его. Для этого отправьте сюда любое сообщение, а затем, выделив чат на экране всех диалогов выберите функцию "Прикрепить". Теперь ваш своеобразный архив, куда можно скачивать что угодно как в хранилище, всегда будет закреплен в верхней части экрана и вам не придется искать его среди списка всех чатов. Так же можно сделать и с другими беседами или каналами в Telegram.