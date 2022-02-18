Одной из таких функций, которыми не могут похвастаться другие мессенджеры, являются напоминания, которые можно установить для себя и забыть о календаре или сторонних приложениях для напоминаний. Возможность доступна на всех платформах – как со смартфонов, так и с компьютеров. 24 канал разобрался как их установить.

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Напоминание в мобильной версии Telegram

Для того, чтобы воспользоваться функцией, откройте чат с собой – это раздел "сохраненное", доступ к которому можно получить из общего меню разделов приложения.

Далее вы можете, как обычно, ввести желаемый текст, добавить изображения, видео или ссылки, если они нужны.

После этого нажмите и удерживайте кнопку отправки, пока не появится меню с пунктом "Установить напоминание".

Как установить напоминание в Telegram / Скриншот 24 канала

В новом окне выберите день и время и нажмите на подтверждение (кнопка снизу с выбранной датой).

После этого ваше напоминание отправится в специальный раздел отложенных месседжей, получить доступ к которому можно в любое время. Для этого найдите значок с календарем в нижней части экрана – возле поля ввода текста. Там вы сможете удалить или изменить сообщение.

Теперь введенное сообщение будет отправлено вам в раздел "сохраненное" с соответствующим уведомлением в указанное время.

Как установить напоминание в Telegram / Скриншот 24 канала

Кстати, аналогичным образом в Telegram можно отправлять отложенные сообщения для других пользователей. Для этого необходимо открыть чат с вашим собеседником и выполнить те же самые действия. Так, например, можно заранее запланировать отправку поздравлений с Днем рождения или другими праздниками, чтобы точно не забыть о них.

Напоминание в десктопной версии Telegram

Установка напоминаний с компьютера или ноутбука выглядит почти аналогичным образом.

Для начала заходим в "Сохраненное". Однако теперь раздел ищем не среди списка всех меню, а в отдельной иконке, расположенной выше – возле вашего аватара. Чат значок флажка.

Вводим желаемое сообщение и вместо долгого зажатия кнопки отправки нажимаем на нее правой кнопкой мыши.

Выбираем "Установить напоминание".

После этого вводим желаемую дату и жмем "Запланировать".

Готово.

Обратите внимание, для быстрого доступа в "Сохраненное" можно закрепить его. Для этого отправьте сюда любое сообщение, а затем, выделив чат на экране всех диалогов выберите функцию "Прикрепить". Теперь ваш своеобразный архив, куда можно скачивать что угодно как в хранилище, всегда будет закреплен в верхней части экрана и вам не придется искать его среди списка всех чатов. Так же можно сделать и с другими беседами или каналами в Telegram.