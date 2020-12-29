Компания OLX проанализировала покупки украинский на их платформе и сформировали рейтинг видов бытовой техники, которую активно заказывали в 2020 году. В частности, самым популярным товаром в период карантина стали игровые приставки.

Если в 2019 году (с декабря по ноябрь) украинцы приобрели почти 7700 единиц приставок, то в 2020 этот показатель увеличился вдвое – до 15 800 единиц. Об этом сообщили в пресс-служба OLX.

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Самые популярные устройства на OLX

В общем, в этом году украинцы на 93% чаще стали покупать бытовую технику. При этом количество покупок с "OLX Доставка" увеличилось вдвое – до 28 тысяч доставок по сравнению с 2019 годом.

Еще одна интересная тенденция – рост популярности мощных стационарных компьютеров, которые в этом году они обогнали по популярности ноутбуки. ПК покупали на 75% чаще.

Также выросла популярность аудиотехники и техники для кухни.

Часто запросы в разделе "Электроника":

ноутбук – более миллиона поисков;

iPhone X – 621 тысяч поисков;

iPhone 7 – 541 тысяч поисков;

AirPods – 513 тысяч поисков;

Xiaomi – 441 поисков.

Самые популярные объявления

Лидерами по количеству объявлений стали телефоны Apple (427 тысяч объявлений). На втором месте – Samsung (187 тысяч) и Xiaomi (163 тысяч). Среди приставок чаще всего встречались Sony PlayStation (54 800) и Xbox (20 200).