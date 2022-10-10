Какую технику нужно иметь с собой на случай отсутствия электроэнергии

В результате массированных ракетных ударов России по Украине повреждения получили важные объекты инфраструктуры. Специалисты уже занимаются их восстановлением, однако в ближайшие дни украинцы могут столкнуться с веерными отключениями электроэнергии, поэтому к этому нужно подготовиться.

24 канал подготовил актуальные советы на случай продолжительных отключений электричества, перебоев со светом и связью. Рекомендуем заранее подготовить свои гаджеты на случай непредсказуемой ситуации, ведь они обязательно понадобятся нам как для связи с родными, так и для того, чтобы оставаться в курсе всего происходящего в стране.

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Прежде всего, важно заранее подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации. Таким образом, вы сможете быстро и эффективно отреагировать на события, не паниковать и оставаться в собранном состоянии.

Какие гаджеты нужно подготовить

Смартфон

Зарядите смартфон и переведите его в режим экономии энергии. Это поможет дольше сохранить максимальный заряд батареи. В случае веерных отключений электроэнергии вам нужно будет максимально долго держать смартфон включенным. Некоторые телефоны имеют специальные режимы ультраэкономии, фактически превращающие устройство в обычный телефон с функцией звонков и сообщений. В таком режиме смартфон может проработать до 3-4 дней без зарядки.

Повербанк

Обязательно позаботьтесь об объемном павербанке для телефона. Его тоже следует заранее зарядить и использовать, если электроэнергия недоступна. Это просто необходимая вещь, которая должна лежать в вашем доме и быть готова к использованию в любой момент. Лучшим вариантом будет объемная батарея с возможностью зарядки ноутбука и отдельной розеткой. Цена таких аккумуляторов не мала, однако они могут обеспечить вас электричеством в течение нескольких дней.

Радио

По радио транслируются важные уведомления, которые могут информировать о ситуации в стране и вашем городе, поэтому нужно позаботиться о небольшом радиоприемнике и дополнительных батареях к нему. Также радио может быть доступно и на вашем смартфоне. Не все модели поддерживают эту функцию, но если она у вас есть, следует позаботиться о ведущих наушниках, ведь они служат антенной.

Также можно приобрести обычный кнопочный телефон с фонариком и радиоприемником, или специальную защищенную модель с аналогичными функциями и использовать ее именно для таких случаев. Необходимо зарядить устройство до 90% и выключить его. Раз в месяц его следует включать, немного подзаряжать и снова выключать.

Зарядные устройства и кабели

Приготовьте зарядное устройство для смартфона, а если у вас есть авто – приобретите автомобильное зарядное устройство. Это способ зарядить телефон, если у вас отключится электроэнергия. Так вы сможете восстановить заряд батареи по дороге в магазин, например. Если вы беспокоитесь о разрядке автомобильного аккумулятора с помощью телефона, не требуется. Вы можете одновременно заряжать 20 телефонов, и ваша машина все равно продолжит заводиться, поэтому это также надежный дополнительный источник энергии, на случай длительного отсутствия электричества.

Подготовьте резервную копию данных и документов

Содержите важные данные, такие как контактная информация, личные фотографии и копии документов, в облаке и в памяти смартфона. Вы можете воспользоваться любым сервисом. Для того чтобы сохранить важные документы, не обязательно даже платить за облачное хранилище – достаточно минимального бесплатного объема.

Устройства на базе iOS или Android имеют автоматическое резервное копирование, которое вы можете включить, чтобы ваши фотографии и важные документы всегда хранились в облаке.

Также отсканируйте или сфотографируйте свои важные документы и сохраните их на флешку. Дополнительно проверьте актуальность документов в приложении Действие. Помните, что цифровой паспорт в действии имеет такую же юридическую силу, как и физический документ.

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Подготовьте план встречи на случай исчезновения связи

Так же как у вашей семьи может быть план встречи у дерева перед вашим домом в случае пожара, хорошей идеей будет договориться о месте встречи в социальных сетях на случай чрезвычайных ситуаций.

Обязательно узнайте, где в вашем месте расположены укрытия, загрузите себе карту на смартфон и договоритесь с родными и близкими о встрече в конкретном месте рядом с укрытием, если это потребует ситуация.

У нас нет цели заставить вас паниковать. Если вы будете подготовлены на случай непредсказуемой ситуации, поводов для паники у вас не будет. Вооружитесь информацией, подготовьте технику и продолжайте донатить на ВСУ.