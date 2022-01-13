Какую форму имели самые первые клетки на планете Земля

Жизнь зародилась на Земле миллиарды лет назад и теперь мы ищем ее "истоки". Для понимания этого нам нужно понять, например, какая форма была у самых первых клеток, которые возникли.

Форма клетки прямо влияет на ее физические и химические свойства. Соответственно, для различных функций в организме клетки приобретали разные формы. И на заре существования жизни, как считают ученые, все было "проще". Клетки тогда, как считалось долгое время, приобретали сферическую форму. Но экспериментально это не было ни подтверждено, ни опровергнуто.

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Вариации различных форм клеток, полученные во время эксперимента / Фото Phys

Какую форму имели первые клетки

Научная группа решила проверить, какую же форму могли иметь первые клетки миллиарды лет назад. Для этого исследователи взяли бактерии кишечной палочки и вырастили их в лаборатории, воссоздав условия, которые были на Земле во время существования там первой примитивной жизни.

Считается, что среда, в которой возникла первая жизнь на планете, представляла собой смесь из огромного количества веществ. Но больше всего там было жирных кислот, например, олеиновой кислоты. Кишечная палочка может потреблять ее и поэтому ученые вырастили шесть отдельных линий бактерии в среде, наполненной олеиновой кислотой. Это имитировало условия на Земле, когда доступа к глюкозе у жизни не было.

Бактерии быстро адаптировались к новым условиям, поглощая олеин в безглюкозной среде и впоследствии начали размножаться. Клетки кишечной палочки, конечно, также адаптировались к новым условиям и приобретали новую форму – такую, которая, по мнению ученых, была у первых клеток на Земле. И эта форма – сферическая. Так, исследование подтвердило давнюю теорию о сферичности первых клеток.