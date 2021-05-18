Правы, конечно, те, кто считает Землю круглой. Это понимали еще древние греки, наблюдая за лунными затмениями. В это время между Солнцем и Луной оказывается Земля. Луна попадает в тень нашей планеты и можно увидеть, что Земля – круглая. Но до идеального шара планета все же не "дотягивает".

Интересно Что будет, если Земля остановится



Геоид / Фото Wikipedia

Геоид

Часто в сети можно встретить "изображение истинной формы Земли", за которое часто выдают геоид. Геоид – это, если упрощать, гравитационный глобус Земли. Гиря, которую взвесили в разных частях Земли будет весить по-разному. Это и показывает нам гравитационный глобус – неравномерность гравитационного потенциала в разных частях планеты.

Неровности поверхности

А вот, что действительно не позволяет назвать Землю полноценным шаром – это сплюснутость. Поскольку земля вращается вокруг собственной оси, она сплющивается с полюсов. Именно поэтому экваториальный и полярный радиусы отличаются на 21 километр.

Кроме сплюснутости поверхность Земли несколько шероховатая. Это вызвано, конечно, перепадами высот. Но они в масштабах всей планеты слишком малы. Поэтому можно сказать, что Земля гладкая в масштабах планеты.

Таким образом получается, что Земля имеет форму неправильного шара, чуточку сплюснутого с полюсов.