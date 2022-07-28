Канадские ученые посчитали вероятность смерти от обломков ракеты, падающих из космоса

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что обломки какой-нибудь ракеты, не успевшей сгореть в атмосфере, могут упасть прямо на вас? Ученые из Канады решили проверить шансы умереть такой странной смертью – они оказались не так уж малы.

По мнению исследователей из Университета Британской Колумбии в Канаде, неконтролируемый вход ракеты в атмосферу в большей степени представляет опасность для жизни людей из более бедных регионов. Однако эта вероятность совсем не связана с количеством денег, а только с расположением стран.

Интересно Исследователи выяснили, какая черта характера доминирует у приверженцев теорий заговора и предрассудков

Результаты исследования

Ракеты используются для запуска спутников и других космических аппаратов и часто остаются на орбите после запуска. Большинство орбит расположены в экваториальных регионах, и именно там обломки неконтролируемо падают на Землю. Поскольку вблизи экватора в большинстве своем расположены страны с низким доходом, то именно у них риск умереть от обломка ракеты значительно выше. Кроме того, там выше плотность населения, живущего в "незащищенных или слабо защищенных сооружениях, обеспечивающих ограниченную защиту от обломков".

В Джакарте, Дакке, Мехико, Боготе и Лагосе падение обломков в три раза более вероятно, чем в Вашингтоне, Нью-Йорке, Пекине и москве.

– говорят авторы исследования.

При подготовке исследования специалисты изучили всю доступную информацию о падении обломков за последние 30 лет. Они не обнаружили ни одного зарегистрированного случая, когда это привело бы к человеческим жертвам. Впрочем, по их мнению, этим данным не следует доверять.

Можно представить, что кто-то в сельской местности в развивающейся стране таинственным образом гибнет от падения с неба небольшого куска металла. Будет ли это заявлено как часть корпуса ракеты? Узнают ли про это событие мировые СМИ?

– комментирует Майкл Байерс, профессор факультета политологии Университета Британской Колумбии.

Что с этим делать

В целом исследователи заявляют, что шанс одной или нескольких смертей в результате падения обломков составляет 10 процентов за следующие 10 лет при нынешнем подходе к ракетным пускам.

Ученые предлагают обязать компании, занимающиеся запусками, управлять приземлением ракет. Для этого в аппарате нужно сохранить чуть-чуть топлива на обратную дорогу, чтобы ракета контролируемо вошла в атмосферу над безлюдными районами океана.

Некоторые организации, такие как SpaceX, уже приземляют нижнюю часть или первую степень своих ракет обратно на Землю после запуска, но вторые ступени, используемые для вывода спутников на их конечные орбиты, по-прежнему дрейфуют в космосе, имея все шансы перейти к свободному падению в атмосферу.