Какая роль спутников Starlink в войне и почему они настолько эффективны: ответ эксперта
Спутниковая связь существует давно и это не чрезвычайно новая разработка. К примеру, вы установили дома спутниковую "тарелку", чтобы "ловить" телеканалы. Но это отнюдь не отличается от того, чтобы таким же образом "ловить" интернет.
Об этом 24 каналу рассказал IT-предприниматель и студент Международного космического университета Дмитрий Билаш. Он также отметил, что компания Starlink сделала эту возможность – получение интернета со спутника, мобильной и дешевой услугой.
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"Тарелочка" Starlink доступна каждому, волонтеры закупили таких немало – она позволяет иметь хорошую быструю связь за довольно небольшие деньги,
– говорит Дмитрий Билаш.
И в этом суть – вам не нужно разворачивать целую экосистему или искать огромную антенну. Такие подключения делают наши коммуникации в войсках – децентрализованными.
Дмитрий Билаш говорит, что это огромный плюс, ведь никто не может забрать связь, ударив по условному центру связи.
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Что будет, если Starlink уничтожат
Если это произойдет и России вдруг удастся уничтожить спутники Starlink, теоретически, этот космический мусор удастся убрать. Однако пока нет технологий, способных делать это массово.
Вместе с тем США отметили, что привлекут Россию к ответственности, если это произойдет.
Илон Маск продолжит финансировать Starlink в Украине
- Илон Маск запостил новый твит, где заявил, что продолжит финансировать систему спутниковой связи Starlink в Украине. SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование после серии скандальных сообщений.
- Миллиардер в то же время упрекнул, что другие компании продолжают зарабатывать, а его компания будет предоставлять деньги Украине.
- Маск говорил, что в Украину отправили 25 300 терминалов, но якобы только 10 630 платят за обслуживание.