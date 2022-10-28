Об этом 24 каналу рассказал IT-предприниматель и студент Международного космического университета Дмитрий Билаш. Он также отметил, что компания Starlink сделала эту возможность – получение интернета со спутника, мобильной и дешевой услугой.

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"Тарелочка" Starlink доступна каждому, волонтеры закупили таких немало – она позволяет иметь хорошую быструю связь за довольно небольшие деньги,

– говорит Дмитрий Билаш.

И в этом суть – вам не нужно разворачивать целую экосистему или искать огромную антенну. Такие подключения делают наши коммуникации в войсках – децентрализованными.

Дмитрий Билаш говорит, что это огромный плюс, ведь никто не может забрать связь, ударив по условному центру связи.

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Что будет, если Starlink уничтожат

Если это произойдет и России вдруг удастся уничтожить спутники Starlink, теоретически, этот космический мусор удастся убрать. Однако пока нет технологий, способных делать это массово.

Вместе с тем США отметили, что привлекут Россию к ответственности, если это произойдет.

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