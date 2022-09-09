В рейтинге субфлагманов изменились не только лидеры, но и практически все остальные позиции. Первое место занял смартфон от компании Realme.

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Лучшие субфлагманы

Первое место занял Realme GT Neo 3, вытеснив бывшего лидера.

Второе и третье тоже достались новичкам – Poco X4 GT и Redmi K50i.



Рейтинг субфлагманов от AnTuTu / Фото AnTuTu

Остальные позиции распределились так:

OnePlus 10R 5G,

Realme GT Neo2,

iQoo Neo6,

Poco F3,

Realme GT Neo3T,

Realme GT Neo2T,

Poco F4.

Смартфоны среднего класса

Рейтинг недорогих моделей поменялся не так сильно. На первом месте снова находится Nothing Phone 1, который многим пришелся по душе за свой дизайн.



Рейтинг смартфонов среднего уровня / Фото AnTuTu

Завершается топ-10 следующим образом:

iQOO Z5,

Realme GT Master,

Realme Q3s,

Xiaomi Mi 11 Lite,

Mi 11 Lite 5G NE,

Honor 50,

Samsung Galaxy A52s 5G,

Huawei Nova 9,

Samsung Galaxy M52 5G.

Как видим, все смартфоны работают на процессоре Snapdragon 778G и только Nothing Phone 1 оснастили улучшенным Snapdragon 778G+, что и обеспечило ему преимущество.