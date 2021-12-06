Какой смайлик был самым популярным среди пользователей в 2021 году: исследование
Источник:Unicode
Emoji или же смайлики используются в повседневных интернет-переписках уже много лет. Организация Unicode, ответственная за разработку стандартов кодирования символов, опубликовала исследование, которое показывает самые популярные из них.
В Unicode подсчитали, что эмодзи в переписке и общении используют 92 процента всех пользователей в мире. Можно уверенно говорить о том, что унифицированные мультиплатформенные смайлики стали неотъемлемой частью культуры современного общения.
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Самые популярные emoji в 2021 году
- Итак, в 2021 году самым популярным эмодзи оказался смайлик "Лицо в слезах радости".
- На втором месте оказалось "Красное сердце".
- На третьем – "Лопну от смеха" или "Качается от смеха".
- Четвертым по популярности стал "Большой палец вверх".
- Замыкает пятерку лидеров эмодзи "Громко плачущее лицо".
Самые популярные в 2021 году смайлики / Инфографика 24 канала
- "Руки, сжатые вместе" или же "Сложенные руки" – на шестой позиции.
- Седьмое место – за "Лицом, посылающим поцелуй".
- Восьмое – "Улыбающееся лицо с тремя сердечками".
- На девятом по популярности в мире месте оказалось "Улыбающееся лицо с глазами-сердцами".
- И на последнем десятом месте – "Улыбающееся лицо [с красными щеками] и глаза".
Несмотря на сложную ситуацию в мире в списке только один печальный эмодзи. Кроме того, Unicode отмечает, что в 2021-м году изменилось значение, которым люди наделяют "Согнутый бицепс". Раньше он обозначал силу, успех или физические упражнения, а теперь это символ закатанного рукава для получения вакцины.
Из всех 3663 эмодзи, которые сегодня доступны для использования, пользователи в 82 процентах случаев отправляют всего чуть больше сотни из них.