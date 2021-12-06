Какой смайлик был самым популярным среди пользователей в 2021 году: исследование

Emoji или же смайлики используются в повседневных интернет-переписках уже много лет. Организация Unicode, ответственная за разработку стандартов кодирования символов, опубликовала исследование, которое показывает самые популярные из них.

В Unicode подсчитали, что эмодзи в переписке и общении используют 92 процента всех пользователей в мире. Можно уверенно говорить о том, что унифицированные мультиплатформенные смайлики стали неотъемлемой частью культуры современного общения.

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Самые популярные emoji в 2021 году

Итак, в 2021 году самым популярным эмодзи оказался смайлик "Лицо в слезах радости".

На втором месте оказалось "Красное сердце".

На третьем – "Лопну от смеха" или "Качается от смеха".

Четвертым по популярности стал "Большой палец вверх".

Замыкает пятерку лидеров эмодзи "Громко плачущее лицо".



Самые популярные в 2021 году смайлики / Инфографика 24 канала

"Руки, сжатые вместе" или же "Сложенные руки" – на шестой позиции.

Седьмое место – за "Лицом, посылающим поцелуй".

Восьмое – "Улыбающееся лицо с тремя сердечками".

На девятом по популярности в мире месте оказалось "Улыбающееся лицо с глазами-сердцами".

И на последнем десятом месте – "Улыбающееся лицо [с красными щеками] и глаза".

что различные платформы и сайты дают одним и тем же смайликам названия хоть и похожие, но все же с некоторыми отличиями. Однако это не мешает общему пониманию их сути, поскольку основной акцент остается на внешнем виде.

Несмотря на сложную ситуацию в мире в списке только один печальный эмодзи. Кроме того, Unicode отмечает, что в 2021-м году изменилось значение, которым люди наделяют "Согнутый бицепс". Раньше он обозначал силу, успех или физические упражнения, а теперь это символ закатанного рукава для получения вакцины.

Из всех 3663 эмодзи, которые сегодня доступны для использования, пользователи в 82 процентах случаев отправляют всего чуть больше сотни из них.