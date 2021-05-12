Можем, но рассмотреть детали будет сложно. Точнее – невозможно. Объекты находятся очень далеко, рассмотреть детали не получится. А их видимая звездная величина достаточно высока. Есть две далекие галактики в северном полушарии, которые мы можем увидеть без помощи оптических устройств: галактика Андромеды и галактика Треугольника

Интересно Ученые опубликовали новый каталог объектов в окрестностях Солнца

Что такое видимая звездная величина? Это мера яркости объекта для наблюдателя на Земле. Чем ярче объект, тем меньше в числовом значении его видимая звездная величина. Обозначается латинской буквой m (magnitude). Например, Солнце имеет видимую звездную величину -27,6m. У Луны будет уже -12,7m в полнолуние. Самая яркая звезда на ночном небе, Сириус, имеет -1,47m. Человеческий глаз может видеть объекты до +7m при идеальных условиях.



Галактика Андромеды / Фото Hubble Site

Галактика Треугольника / Фото Hubble Site

Как далеко расположены галактики