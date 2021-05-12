Можем, но рассмотреть детали будет сложно. Точнее – невозможно. Объекты находятся очень далеко, рассмотреть детали не получится. А их видимая звездная величина достаточно высока. Есть две далекие галактики в северном полушарии, которые мы можем увидеть без помощи оптических устройств: галактика Андромеды и галактика Треугольника
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Что такое видимая звездная величина?Это мера яркости объекта для наблюдателя на Земле. Чем ярче объект, тем меньше в числовом значении его видимая звездная величина. Обозначается латинской буквой m (magnitude). Например, Солнце имеет видимую звездную величину -27,6m. У Луны будет уже -12,7m в полнолуние. Самая яркая звезда на ночном небе, Сириус, имеет -1,47m. Человеческий глаз может видеть объекты до +7m при идеальных условиях.
Галактика Андромеды / Фото Hubble Site
Галактика Треугольника / Фото Hubble Site
Как далеко расположены галактики
- Галактика Андромеды удалена от нас примерно на 2,7 миллиона световых лет. Это второй наиболее удаленный объект, который можно легко увидеть невооруженным глазом за городом. Видимая звездная величина Андромеды – +3,44m.
- Галактика Треугольника удалена от нас примерно на 3 миллиона световых лет. Это наиболее удаленный объект на небе, который можно увидеть невооруженным глазом. Но для этого надо иметь хорошее зрение, ведь видимая звездная величина +5,7m, а размер ее меньше, чем у галактики Андромеды.