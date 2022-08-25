Речь идет о тантале – металле, который используется во многих сферах. Из него делают жаропрочные сплавы, стойкую к коррозии аппаратуру для химической промышленности, теплообменники для ядерно-энергетических систем, провода для сверхпроводящих элементов техники и многое другое.

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Что известно

Теперь США не будут покупать тантал в России, Китае, Иране и Северной Корее. Его называют важным элементом в цепочке поставок при производстве как военных систем, так и гражданских, которые применяет министерство обороны страны, а потому это вопрос национальной безопасности.

Новые правила ввели в соответствии с положениями оборонного бюджета США от 2020 года. В последние два года ведомство принимало предложения и комментарии относительно новых правил от заинтересованных сторон, а теперь утвердило окончательный текст поправок. Правила вступают в силу с 25 августа.

При этом в документе отмечено, что новые правила вводятся "с некоторыми исключениями". Какими именно – неясно.

Напомним, ранее Афганистан предложил кремлю бартерные отношения: обменивать российскую нефть на изюм и травы. По словам боевиков "Талибана", говорится о травах, в которых россия "нуждается".