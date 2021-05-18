Велосипеды изготовлены в двух вариантах: Sport и Cross. Первый вариант несколько дороже второго. Кстати, первое, чем удивят вас велосипеды – это цена. Porsche eBike Sport обойдется покупателю в 13 635 долларов США. Porsche eBike Cross стоит меньше – 10 865 долларов США.

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Porsche eBike Sport / Фото Porsche



Porsche eBike Cross / Фото Porsche

Особенности электровелосипедов Porsche

Sport и Cross представляют собой стильные велосипеды со встроенным мотором Shimano Steps EP-8, который обеспечит момент силы 85 ньютон-метров. Это позволит разгоняться до 25 километров в час с помощью одного лишь мотора. Ограничение скорости обусловлено законодательствами стран Европы относительно электровелосипедов.

На руле велосипедов встроен дисплей SHIMANO, который покажет водителю скорость, пройденное расстояние, уровень заряда батареи и прочее.

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Дисплей на велосипеде Porsche eBike Sport / Фото Porsche

Есть три особенности, которые отличают Sport от Cross: