Велосипеды изготовлены в двух вариантах: Sport и Cross. Первый вариант несколько дороже второго. Кстати, первое, чем удивят вас велосипеды – это цена. Porsche eBike Sport обойдется покупателю в 13 635 долларов США. Porsche eBike Cross стоит меньше – 10 865 долларов США.
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Porsche eBike Sport / Фото Porsche
Porsche eBike Cross / Фото Porsche
Особенности электровелосипедов Porsche
Sport и Cross представляют собой стильные велосипеды со встроенным мотором Shimano Steps EP-8, который обеспечит момент силы 85 ньютон-метров. Это позволит разгоняться до 25 километров в час с помощью одного лишь мотора. Ограничение скорости обусловлено законодательствами стран Европы относительно электровелосипедов.
На руле велосипедов встроен дисплей SHIMANO, который покажет водителю скорость, пройденное расстояние, уровень заряда батареи и прочее.
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Дисплей на велосипеде Porsche eBike Sport / Фото Porsche
Есть три особенности, которые отличают Sport от Cross:
- Sport имеет полноценное освещение спереди и сзади. В Cross освещения нет.
- В Sport большая батарея на 630 Ватт-часов, которая позволит проехать до 125 километров. Cross имеет батарею на 503 Ватт-часы, что дает запас хода в 100 километров.
- В Sport все провода спрятаны в среду рамы. В Cross провода и гидравлика иногда бросаются в глаза.