Какой настоящий цвет Солнца

Солнце дает Земле необходимую энергию, чтобы на планете существовала жизнь. Никто даже представить не может жизнь без солнца. Но мало кто задумывается над тем, а какой же цвет у нашего светила. Казалось, а что тут думать? Солнце – желтое. Но так ли это на самом деле?

Ученые разделяют звезды на спектральные классы. Солнце относится к классу G2V, который также называют "желтый карлик". Даже здесь, казалось бы, название говорит само за себя. Но это не так, ведь единственная звезда Солнечной системы не желтая, а белая. Чтобы увидеть это, достаточно найти фотографии, сделанные с борта Международной космической станции.

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Восход Солнца, сфотографированный с МКС / Фото NASA



На фотографиях с МКС Солнце белого цвета/ Фото NASA

Почему "желтый карлик" Солнце белого цвета

Солнце излучает свет во всем диапазоне длин волн. Фактически, это происходит во всех частях электромагнитного спектра, кроме гамма-лучей.

Пиковая длина волны в спектре также обычно определяет видимый цвет объекта. Например, более холодные звезды имеют более красный цвет, а более горячие будут синими, желтыми и белыми.

Но Солнце достигает максимума на длине волны, которая относится к зеленому цвету в спектре. Тогда почему Солнце не зеленое?

Дело в том, что в узком диапазоне количество видимого спектра света, излучаемого на каждой длине волны, почти одинаково. Но человеческий глаз не может воспринять и различить весь свет.

Поэтому мозг выводит "среднее арифметическое" в цвете, сводя разные цвета спектра вместе. Таким образом, очень небольшой избыток зеленого света глаз не замечает.

Поэтому настоящий цвет Солнца – белый.



На высоте МКС нет плотной атмосферы и лучи Солнца не рассеиваются / Фото NASA Johnson Flickr

Почему наша звезда обычно выглядит желтой?

Все потому, что атмосфера Земли рассеивает синий свет более эффективно, чем красный.

Этот небольшой дефицит синего света означает, что глаз воспринимает цвет звезды как желтый. И чем больший слой атмосферы оказывается между человеком и Солнцем – тем больше рассеивается синего цвета.

Например, во время восхода или заката светило вообще становится красным.