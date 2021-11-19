Какой мессенджер самый популярный в Украине: результаты опроса

Сегодня на рынке присутствует большое количество мессенджеров, каждый из которых предлагает свой набор функций. Какой же из них самый популярный среди украинцев? Ответ на этот вопрос дает опрос Киевского международного института социологии.

Опрос украинцев проводили еще в сентябре методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

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Самый популярный мессенджер в Украине

Результаты достаточно ожидаемые:

На первом месте по-прежнему Viber , которым пользуется 73,6 процента опрошенных.

, которым пользуется 73,6 процента опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook – 42,7 процента.

– 42,7 процента. На третьем расположился Telegram – 31,6 процента.

31,6 процента. Четвертое занял WhatsApp с результатом в 25,3 процента.

с результатом в 25,3 процента. Последнее место за Signal, который в Украине оказался непопулярным – всего 3,8 процента пользователей.

Как можно понять из предоставленных показателей, многие украинцы используют сразу несколько мессенджеров. Причем 18,7 процента опрошенных ответили, что вообще не пользуются указанными мессенджерами на смартфоне.

Результаты также показывают, что показатели всех сервисов в этом году выросли. Viber – с 65,8 процента до 73,6, Facebook Messenger – с 34,9 процента до 42,7, а Telegram с 24,2 до 31,6 процента.