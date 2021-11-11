Органы местной власти во многих странах часто оборудуют свои города сетью бесплатных "вай-фай"-точек. Это обеспечивает для них политические баллы, а люди получают повышенный уровень доступа к информации и развлечениям. Согласно Книге рекордов Гиннеса городом, где расположена крупнейшая такая сеть является столица Мексики – Мехико.

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Город с самой большой бесплатной сетью Wi-Fi

В Мехико живет более 9 миллионов человек. Это один из крупнейших городов мира. И, конечно, он столкнулся с коронавирусом и карантином. Ученики вынуждены были переходить на дистанционную форму обучения, но не все имели доступ к интернету. Именно тогда к местным властям стали поступать просьбы об оборудовании бесплатных точек доступа к сети.

Власти прислушались к горожанам и оборудовали сеть CDMX-Internet para todos, которая имеет 21 500 бесплатных точек Wi-Fi, что является абсолютным рекордом в мире по состоянию на 9 ноября 2021 года. Также существует гораздо меньшая сеть GRATIS_CDMX_WIFI, которая имеет 225 точек доступа. "Вай-фай"-точки размещены повсеместно в городе: парки, скверы, остановки и общественный транспорт.