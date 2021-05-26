Профессор Университета Копенгагена Ю Чжоу рассказал, что сначала плазма, состоящая из кварков и глюонов, выделилась благодаря расширению Вселенной. Затем части кварка превратились в так называемые адроны. Адрон с тремя кварками образовал протон, часть атомного ядра. Эти ядра – строительные блоки, формирующие Землю, нас самих и Вселенную, которая нас окружает.

Интересно Смарт-часы Huawei Band 6 уже в Украине: две недели автономной работы и 96 режимов тренировок

Первые мгновения существования Вселенной

Кварк-глюонная плазма (КГП) присутствовала во Вселенной в первую 0,000001 секунды Большого взрыва, а затем исчезла в результате расширения пространства. Однако с помощью Большого адронного коллайдера ученые смогли восстановить самую первую материю во Вселенной и проследить, что же с ней произошло.

К тому же до коллайдера ученые разработали алгоритм, способный анализировать коллективное расширение большего количества частиц одновременно, чем было возможно когда-либо прежде. Их результаты показали, что КГП ранее была жидкой и отличалась от другой материи постоянным изменением формы.

Долгое время исследователи считали, что плазма была формой газа, но анализ ученых показал, что КГП владела гладкой, мягкой текстурой, как вода. Впоследствии плазма изменила форму, не похожую на любую другую форму материи, известную науке.