Как пишут ученые в своей статье, на Землю влияют две вещи: природные факторы и влияние живых организмов. К природным факторам можно отнести, например, вращение Земли вокруг Солнца, циклы Миланковича, изменение угла наклона земной оси и другие причины. На это все мы практически не можем влиять, а происходят эти процессы на протяжении десятков и сотен тысяч лет.

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Через 500 лет

Естественные процессы стабильны на больших и малых промежутках времени, поэтому предсказать их влияние на Землю проще. Но живые организмы живут в постоянной динамике, а их количество то увеличивается, то сокращается. Из-за этого прогнозировать будущее становится сложно. Особенно это касается человека, который влияет на планету больше, чем любое другое живое существо.

Человек разрушает старые экосистемы и меняет их, делая более комфортными для себя. Именно из-за человека исчезают леса, а в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого и других газов, что вызывает глобальное потепление и таяние ледников. В то же время, количество людей на планете неуклонно растет: за последние 500 лет население выросло с 500 миллионов человек до 7,5 миллиарда.

Несмотря на это, пишут ученые, практически невозможно узнать, какой именно будет Земля через 500 лет. Однозначно, мы ее не узнаем:

Вероятнее всего, значительно возрастет уровень Мирового океана, что приведет к миграции людей в глубь суши.

Общая температура на планете вырастет из-за парникового эффекта.

В большой степени исчезнут леса из-за урбанизации и выращивания пищи.

Вымрут многие виды животных.

Также следует учитывать развитие технологий.

Огромные участки суши будут застроены и урбанизированы.

Авторы статьи, антрополог Майкл Литтл и геолог Уильям Макдональд, призывают человечество изменить свое поведение и приоритеты, чтобы через 500 лет мы узнали нашу Землю и вообще могли на ней жить.