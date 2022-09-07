Самые производительные Android-флагманы в мире: августовский рейтинг AnTuTu
Источник:AnTuTu
Самый популярный сервис для тестирования смартфонов AnTuTu опубликовал свежий рейтинг продуктивных флагманов августа. Доминируют устройства на процессорах Snapdragon.
Интересно, что международный рейтинг сильно отличается от аналогичного для Китая. В стране выпускается много смартфонов, которые не присутствуют на других рынках. Часто они получают характеристики настолько безумные, что у любых флагманов конкурентов просто нет шансов.
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Кто лучший
В августе рейтинг претерпел изменения по сравнению с июлем, но не слишком сильные.
- Первое место сохранил Asus ROG Phone 6 Pro на основе новой платформы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.
- На второе место пробился новичок – iQOO 9T на той же платформе.
- На третьем месте также остался Red Magic 7 на Snapdragon 8 Gen 1.
Самые производительные флагманы на Android в августе / Фото AnTuTu
Замыкают десятку:
- Xiaomi 12S Ultra,
- BlackShark 5 Pro,
- Vivo X80,
- Motorola Edge 30,
- Vivo X80,
- Samsung Galaxy Z Fold4 5G,
- Xiaomi 12 Pro.
Как видим, новички Xiaomi 12S Ultra и Samsung Galaxy Z Fold4 5G уже начали штурмовать Топ-10, а из рейтинга тем временем вылетели Poco F4 GT и Redmi K50 Gaming.Статистика собрана в период с 1 по 31 августа 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов – модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.