Самые производительные Android-флагманы в мире: августовский рейтинг AnTuTu

Самый популярный сервис для тестирования смартфонов AnTuTu опубликовал свежий рейтинг продуктивных флагманов августа. Доминируют устройства на процессорах Snapdragon.

Интересно, что международный рейтинг сильно отличается от аналогичного для Китая. В стране выпускается много смартфонов, которые не присутствуют на других рынках. Часто они получают характеристики настолько безумные, что у любых флагманов конкурентов просто нет шансов.

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Кто лучший

В августе рейтинг претерпел изменения по сравнению с июлем, но не слишком сильные.

Первое место сохранил Asus ROG Phone 6 Pro на основе новой платформы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

На второе место пробился новичок – iQOO 9T на той же платформе.

На третьем месте также остался Red Magic 7 на Snapdragon 8 Gen 1.



Самые производительные флагманы на Android в августе / Фото AnTuTu

Замыкают десятку:

Xiaomi 12S Ultra,

BlackShark 5 Pro,

Vivo X80,

Motorola Edge 30,

Vivo X80,

Samsung Galaxy Z Fold4 5G,

Xiaomi 12 Pro.

Как видим, новички Xiaomi 12S Ultra и Samsung Galaxy Z Fold4 5G уже начали штурмовать Топ-10, а из рейтинга тем временем вылетели Poco F4 GT и Redmi K50 Gaming.

Статистика собрана в период с 1 по 31 августа 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов – модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.