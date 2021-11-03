Какой андроид-флагман самый мощный среди смартфонов: рейтинг AnTuTu

Платформа AnTuTu, специализирующаяся на рейтингах производительности благодаря одноимённому приложению, составила ТОП самых мощных андроид-флагманов на рынке.

Тройка лидеров

Первые места уже традиционно по смартфонам на базе чипа Snapdragon 888+. №1 в списке – Black Shark 4S Pro с 16 ГБ оперативной памяти и 875 902 баллов.

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Black Shark 4S Pro возглавил рейтинг самых мощных флагманов / Фото Gizmochina

Второе и третье места занимают Nubia Red Magic 6S Pro и Vivo iQOO 8 Pro с 12 ГБ, которые набрали 856 179 и 844 078 баллов соответственно.

Остальные представители рейтинга

Четвертое место занял тот же Black Shark 4S Pro без отметки S. Хотя смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и чипсет Snapdragon 888, он обошел и Vivo X70 Pro+, и ASUS ROG Phone 5S, несмотря на то, что они получили более производительную платформу 88+ .

Рейтинг производительности смартфонов / Фото AnTuTu

Слабые среди самых мощных

Седьмую позицию занял смартфон iQOO 8 с 826 047 баллами;

Meizu 18 Pro с 812 924 баллами на восьмом месте;

на восьмом месте; Девятую позицию занял OnePlus 9 Pro с 812628 баллами;

Последняя, десятая позиция, закрепилась за смартфоном OPPO Find X3 Pro, набравшим 829 501 балл.

Все эти смартфоны построены на чипсете Snapdragon 888.