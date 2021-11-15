Какими электромобилями больше всего довольны владельцы: лидер рейтинга

Влиятельная организация Consumer Reports провела ежегодный опрос, в котором поинтересовалась у автовладельцев, купили бы они свою машину снова, если бы имели такую возможность. Среди опрошенных владельцев электрокаров можно выделить лидера по положительным отзывам.

Эксперты опросили владельцев электрокаров, поинтересовавшись у них, насколько они удовлетворены некоторыми конкретными аспектами, такими как комфорт, вождение и простота использования автомобильной электроники.

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Ожидаемый лидер

Практически по всем параметрам среди опрошенных владельцев электромобилей первое место занял действующий лидер отрасли Tesla. Благодаря своей лояльной аудитории компания Илона Маска опередила других 27 брендов, участвовавших в опросе.

Если посмотреть рейтинг конкретно по моделям автомобилей, то он выглядит так:

1 место – Tesla Model 3;

2 место – Kia Telluride;

3 место – Tesla Model S;

4 место – Tesla Model Y.



Tesla Model 3 – лидер в опросе/ Фото Tesla

К теме! Успехи Tesla в создании качественных электромобилей стали замечать конкуренты компании, как Ford и VW. Так недавно на закрытом совещании директоров глава Ford заявил, что компания больше не может игнорировать успехи Tesla и ее стратегию завоевания рынка. Tesla делает лучшие электромобили в мире, и к этому следует относиться уважительно.



В то же время широко известно, что качество электрокаров – ахиллесовая пятка Tesla. Компания не редко организует отзыв тысяч автомобилей из-за брака или других проблем.